Amazon Aktie News: Amazon am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 24.06.2022 12:22:00 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 107,54 EUR. Bei 107,94 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.540 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 166,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 35,24 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,39 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 13,93 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3.051,67 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Amazon vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 116.444,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108.518,00 USD umgesetzt.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,66 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

