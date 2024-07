Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 179,65 USD ab.

Die Amazon-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 179,65 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 179,57 USD aus. Mit einem Wert von 182,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.108.167 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 201,20 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 10,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,35 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 34,12 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,63 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 143,31 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 127,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Amazon wird am 01.08.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,58 USD fest.

