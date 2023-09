Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagvormittag im Aufwind

Kurs der Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 122,08 EUR zu.

Das Papier von Amazon konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 122,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 122,14 EUR. Mit einem Wert von 121,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 13.492 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,12 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 58,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 171,13 USD für die Amazon-Aktie.

Am 03.08.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 134.383,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

