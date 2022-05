Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.060,00 EUR

2,26% Charts

News

Analysen

Um 26.05.2022 16:22:00 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 2.055,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 2.062,00 EUR. Bei 1.991,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 7.957 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3.321,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 38,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 1.887,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.866,11 USD an.

Am 28.04.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -7,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 15,79 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent auf 116.444,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108.518,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 54,08 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Netflix-Aktie, Meta-Aktie & Co. in der Krise: Hedgefonds haben im ersten Quartal massiv Tech-Aktien verkauft

Amazon-Aktie im Plus: Internetriese eröffnet erstes Mode-Ladengeschäft

Amazon-Aktie dennoch deutlich tiefer: Symbolischer Baustart für zweites Amazon-Logistikzentrum in Thüringen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com