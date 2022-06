Amazon Aktie News: Amazon am Montagnachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Amazon 108,04 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 27.06.2022 16:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 108,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 111,50 EUR. Mit einem Wert von 110,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 94.805 Stück.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 166,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 34,48 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,39 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,27 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 2.230,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.04.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116.444,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 108.518,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,66 USD je Aktie.

