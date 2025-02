Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Amazon

Die Aktie von Amazon zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 208,70 USD bewegte sich die Amazon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 208,70 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 209,08 USD. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 206,99 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 209,08 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.904.729 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Bei 151,61 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,36 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 258,86 USD.

Am 06.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 187,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,34 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NVIDIA- und Amazon-Aktien abgestoßen: Diese US-Aktien hatte die Commerzbank im 4. Quartal 2024 im Depot

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones gibt zum Handelsende nach

Aktien von D-Wave, Rigetti & Quantum Computer sinken: Amazon befeuert Markt mit eigenem Quantenchip