Amazon Aktie News: Amazon verbilligt sich am Nachmittag

Der Amazon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 28.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 107,12 EUR. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 107,10 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.061 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,49 Prozent. Bei einem Wert von 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,49 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.230,22 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 116.444,00 USD umgesetzt, gegenüber 108.518,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 2,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

