Amazon Aktie News: Amazon büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Amazon 117,02 EUR

-0,83% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie notierte um 28.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 117,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 116,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46.480 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 166,05 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 29,54 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 23,95 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 927,40 USD.

Am 28.04.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 116.444,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent gesteigert.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 0,597 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Trading Idee: Amazon wohl vor weiterem Kursrutsch

Hot Stocks heute: Amazon mit Walmart-Effekt, Apple SHORT läuft an, DAX steht auf einem Plateau

Amazon erhöht den Preis für Prime-Abo in Deutschland - Amazon-Aktie verliert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com