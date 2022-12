Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Amazon 78,15 EUR

Die Amazon-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 78,19 EUR. Bei 78,19 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 78,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3.664 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 154,43 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 49,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 78,19 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,00 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 516,20 USD.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 127.101,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.812,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,70 Prozent gesteigert.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,107 USD je Amazon-Aktie.

