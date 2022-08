Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Amazon 129,80 EUR

Die Amazon-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 2,5 Prozent auf 130,02 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 128,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 91.097 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR an. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 21,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,75 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 535,00 USD.

Am 28.07.2022 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber 0,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121.234,00 USD im Vergleich zu 113.080,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,103 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

