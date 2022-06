Amazon Aktie News: Amazon am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Amazon 103,02 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 30.06.2022 09:22:00 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 103,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 102,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,08 EUR. Bisher wurden heute 4.647 Amazon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 37,97 Prozent wieder erreichen. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 9,12 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.227,44 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 116.444,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent gesteigert.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,65 USD je Amazon-Aktie belaufen.

