Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Amazon-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 78,56 EUR. Die Amazon-Aktie sank bis auf 78,52 EUR. Bei 78,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.467 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,75 EUR an. 49,23 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 77,00 EUR. Abschläge von 2,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 516,20 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 27.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 127.101,00 USD gegenüber 110.812,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,107 USD je Amazon-Aktie stehen.

