AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 102,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 102,12 USD. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 101,01 USD. Bei 102,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 862.159 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 187,25 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 45,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,75 USD. Dieser Wert wurde am 12.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 7,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 160,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,66 Mrd. USD im Vergleich zu 6,17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,68 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

