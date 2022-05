AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 04.05.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 88,49 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 93,29 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96.528 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 144,32 EUR. 38,68 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,46 EUR am 20.05.2021. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 48,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 149,25 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 02.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.826,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.445,00 USD in den Büchern gestanden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,74 USD fest.

