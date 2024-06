AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 161,82 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 161,82 USD. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 161,67 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 162,65 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.080.261 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,29 USD) erklomm das Papier am 09.03.2024. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 40,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 5,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,51 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

