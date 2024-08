AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 129,79 USD zu.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 129,79 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 132,23 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,00 USD. Zuletzt wechselten 1.178.100 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 93,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,25 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,02 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,84 Mrd. USD – ein Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5,36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen