AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aktuell: AMD (Advanced Micro Devices) macht Boden gut

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 76,69 EUR. In der Spitze gewann die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 76,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,93 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 858 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2020 auf bis zu 46,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 2,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

