AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt Stellung am Nachmittag

Mit einem Kurs von 93,70 EUR zeigte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,65 EUR. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 92,83 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.007 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.11.2021 auf bis zu 144,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 35,07 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,30 EUR ab. Abschläge von 35,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,25 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 02.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70,13 Prozent auf 6.550,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.850,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 4,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Intel in der Krise: Wer ist schuld an der aktuellen Misere?

AMD-Aktie schwächer: Quartalsergebnis bricht ein

Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com