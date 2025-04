AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Nachmittag stark

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 93,15 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,0 Prozent auf 93,15 USD. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 94,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,62 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.284.546 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,25 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,89 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,00 USD aus.

Am 04.02.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,41 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,66 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

