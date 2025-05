AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 108,63 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 108,63 USD ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 107,67 USD. Bei 108,09 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.338.745 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (187,25 USD) erklomm das Papier am 11.07.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,37 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Mit Abgaben von 29,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 150,00 USD aus.

Am 06.05.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 5,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Analyst zur NVIDIA-Aktie: Keiner kann den Marktführer technologisch einholen

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Aktien von NVIDIA und AMD mit Höhenflug: Saudi-Arabien schmiedet mit AMD und NVIDIA neue KI-Allianz