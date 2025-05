AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) behauptet sich am Nachmittag

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 112,11 USD bewegte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 112,11 USD. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 112,28 USD zu. Bei 110,94 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 111,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 817.485 Stück gehandelt.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,25 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,02 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 76,49 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 150,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,90 Prozent auf 7,44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 5,76 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

