Aktie im Fokus

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

13.05.25 16:09 Uhr

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 109,68 USD.

Wer­bung

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 109,68 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 110,51 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 109,56 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.715.135 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 187,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 70,72 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Mit einem Kursverlust von 30,26 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 150,00 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,07 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie AMD-Aktie legt zu: AMD überzeugt mit Gewinn- und Umsatzsprung S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr angefallen Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com