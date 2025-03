AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 100,42 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 100,42 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 100,80 USD an. Bei 99,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.568.552 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 196,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,08 Prozent hinzugewinnen. Am 12.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,75 USD ab. Abschläge von 5,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 160,00 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,30 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,17 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,66 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 4,68 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

