AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 121,70 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 121,70 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 121,99 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,57 USD. Bisher wurden heute 2.565.223 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 187,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,15 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 150,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,44 Mrd. USD im Vergleich zu 5,47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,91 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

