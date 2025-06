AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagnachmittag südwärts

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 116,51 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 116,51 USD ab. In der Spitze büßte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 115,48 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.714.900 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,25 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Abschläge von 34,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 150,00 USD angegeben.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

