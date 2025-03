AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 103,48 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 103,48 USD. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,06 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,89 USD. Bisher wurden heute 2.013.785 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 193,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,99 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2025 (94,75 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 8,44 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 160,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 7,66 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,17 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 4,68 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

