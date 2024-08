AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 158,52 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 158,52 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 158,58 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.918.896 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 227,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 43,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 93,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 41,26 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,02 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

