AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 123,70 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 123,70 USD zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 125,24 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 124,50 USD. Bisher wurden heute 1.233.238 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 227,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 45,58 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 114,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,50 Prozent.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,50 USD aus.

Am 29.10.2024 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,82 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 04.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,31 USD je Aktie belaufen.

