AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf AMD (Advanced Micro Devices) -Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 157,12 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 157,12 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,46 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,72 USD. Bisher wurden heute 1.799.497 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 44,66 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 40,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 172,50 USD angegeben.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge