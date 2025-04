AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 97,06 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 97,06 USD. In der Spitze gewann die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 97,48 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 1.014.302 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,25 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 92,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 21,19 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 150,00 USD an.

Am 04.02.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,66 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) .

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,44 USD fest.

