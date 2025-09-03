DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1650 -0,1%Öl66,83 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Fokus auf Aktienkurs

American Bitcoin Aktie News: American Bitcoin gibt am Donnerstagabend deutlich nach

04.09.25 20:25 Uhr
American Bitcoin Aktie News: American Bitcoin gibt am Donnerstagabend deutlich nach

Die Aktie von American Bitcoin gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die American Bitcoin-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 18,9 Prozent auf 6,52 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 18,9 Prozent auf 6,52 USD. Die Abwärtsbewegung der American Bitcoin-Aktie ging bis auf 6,25 USD. Bei 8,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der American Bitcoin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.785.075 Stück gehandelt.

American Bitcoin gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 1,38 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 74,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Bitcoin 5,51 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

+40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

