American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken American Express am Nachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 328,99 USD.

Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 328,99 USD. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 329,60 USD aus. Mit einem Wert von 326,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 36.040 American Express-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 332,27 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Abschläge von 32,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.

Am 18.07.2025 äußerte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,30 USD je American Express-Aktie.

