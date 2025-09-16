DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,32 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin97.902 -0,5%Euro1,1813 -0,4%Öl67,93 -0,8%Gold3.659 -0,8%
Kursverlauf

Verluste in New York: S&P 500 schließt mit Verlusten

17.09.25 22:32 Uhr
Der S&P 500 ging kaum verändert aus dem Mittwochshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
276,25 EUR 1,60 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boston Properties Inc.
64,72 EUR -1,84 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
294,55 EUR -8,35 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
218,15 EUR -1,75 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Darden Restaurants Inc.
176,35 EUR -2,75 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,23 EUR -0,02 EUR -8,00%
Charts|News|Analysen
Fox Corp B
43,40 EUR -1,20 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hologic IncShs
53,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued
48,47 EUR 1,02 EUR 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mohawk Industries Inc.
114,00 EUR -1,00 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
144,04 EUR -3,22 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
119,50 EUR -3,70 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,23 EUR -0,09 EUR -27,86%
Charts|News|Analysen
Indizes
S&P 500
6.600,4 PKT -6,4 PKT -0,10%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch beendete der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 6.600,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 51,084 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 6.608,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.606,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6.551,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.624,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,048 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 6.449,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.982,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2024, wurde der S&P 500 auf 5.634,58 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,47 Prozent nach oben. 6.626,99 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.835,04 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Hologic (+ 7,69 Prozent auf 68,20 USD), Fox (+ 3,05 Prozent auf 59,22 USD), Fox (+ 3,00 Prozent auf 53,57 USD), American Express (+ 2,74 Prozent auf 336,00 USD) und Charter A (+ 2,66 Prozent auf 268,02 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Mohawk Industries (-4,01 Prozent auf 131,28 USD), Broadcom (-3,84 Prozent auf 346,17 USD), Lamb Weston (-3,62 Prozent auf 55,65 USD), Old Dominion Freight Line (-3,56 Prozent auf 141,79 USD) und Boston Properties (-3,17 Prozent auf 76,43 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 49.729.693 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,644 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

