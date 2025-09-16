Verluste in New York: S&P 500 schließt mit Verlusten
Der S&P 500 ging kaum verändert aus dem Mittwochshandel.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch beendete der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 6.600,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 51,084 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 6.608,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.606,76 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6.551,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.624,39 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,048 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 6.449,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.982,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2024, wurde der S&P 500 auf 5.634,58 Punkte taxiert.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,47 Prozent nach oben. 6.626,99 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.835,04 Zählern.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Hologic (+ 7,69 Prozent auf 68,20 USD), Fox (+ 3,05 Prozent auf 59,22 USD), Fox (+ 3,00 Prozent auf 53,57 USD), American Express (+ 2,74 Prozent auf 336,00 USD) und Charter A (+ 2,66 Prozent auf 268,02 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Mohawk Industries (-4,01 Prozent auf 131,28 USD), Broadcom (-3,84 Prozent auf 346,17 USD), Lamb Weston (-3,62 Prozent auf 55,65 USD), Old Dominion Freight Line (-3,56 Prozent auf 141,79 USD) und Boston Properties (-3,17 Prozent auf 76,43 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 49.729.693 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,644 Bio. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder
In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere American Express News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen