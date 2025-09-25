DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.271 +0,1%Nas22.566 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,69 -3,0%Gold3.827 +1,7%
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Kursentwicklung

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express kommt am Montagabend kaum vom Fleck

29.09.25 20:25 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express kommt am Montagabend kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von American Express. Mit einem Kurs von 341,44 USD zeigte sich die American Express-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die American Express-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:06 Uhr bei 341,44 USD. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 344,06 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 338,79 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 343,76 USD. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 79.407 Aktien.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 349,10 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 2,19 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,40 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 18.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 4,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,15 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,93 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2025 erfolgen. Am 16.10.2026 wird American Express schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
