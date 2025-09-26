American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken American Express am Montagnachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von American Express gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 339,94 USD nach.

Die American Express-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 339,94 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 339,94 USD. Bei 343,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 28.514 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 349,10 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,69 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 54,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,40 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 18.07.2025. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 USD je Aktie erzielt worden. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von American Express.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,33 USD fest.

