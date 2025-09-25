DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.311 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express zeigt sich am Abend fester

26.09.25 20:24 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express zeigt sich am Abend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 341,99 USD.

Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 20:06 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die American Express-Aktie bei 343,16 USD. Bei 341,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 80.454 American Express-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 349,10 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,08 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 220,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,40 USD je American Express-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 18.07.2025. Das EPS lag bei 4,08 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,33 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

