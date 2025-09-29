GNW-News: Eröffnung des Great Rivers Forum in Wuhan in Zentralchina

^WUHAN, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Great Rivers Forum 2025

wurde am 26. September in der Stadt Wuhan in der zentralchinesischen Provinz

Hubei eröffnet.

Unter dem Motto?Great River Civilization -- Global Water Security and High-

Quality Development" (Große Flusskulturen - Globale Wassersicherheit und

hochwertige Entwicklung) zog das dreitägige Forum über 40 internationale

Experten aus mehr als 20 Ländern und Regionen an, darunter Vertreter

internationaler Organisationen, Spezialisten von Flussgebietsinstitutionen und

Vertreter des Global Network of Water Museums sowie rund 200 Delegierte von

führenden inländischen Universitäten und Forschungseinrichtungen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4521/eng)

Hubei liegt im Mittellauf des längsten Flusses Chinas, dem Jangtse, und ist die

einzige Provinz, durch die der Hauptstrom des Jangtse auf einer Länge von über

1.000 Kilometern fließt. Seit seiner Gründung hat sich das Great Rivers Forum zu

einer wichtigen internationalen Plattform für den kulturellen Austausch

entwickelt, auf der große Flusskulturen präsentiert, Stadtbilder gefördert und

eine nachhaltige Entwicklung vorangetrieben werden.

Durch interdisziplinäre Dialoge und transnationale Zusammenarbeit wurden auf

diesem Forum Chinas Erfahrungen in den Bereichen Wassersicherheit, Wasserumwelt

und ökologische Governance vorgestellt, die Erfolge der hochwertigen Entwicklung

des Wirtschaftsgürtels des Jangtse hervorgehoben und der Austausch zwischen der

Jangtse-Kultur und anderen großen Flusskulturen weltweit gefördert.

Auf dem Forum wurde ein Think-Tank-Bericht mit dem Titel?A Mighty River That

Nourishes a Great Nation -- Achievements, Insights, and Global Significance of

Yangtze River Governance in the New Era" (Ein mächtiger Fluss, der eine große

Nation nährt - Erfolge, Erkenntnisse und globale Bedeutung der Wasserwirtschaft

am Jangtse in der neuen Ära) vorgestellt, der Chinas bemerkenswerte Fortschritte

im Bereich der Wasserwirtschaft aufzeigt.

China schützt nicht nur seine eigenen Flüsse und Seen, sondern engagiert sich

auch für die Förderung der globalen Wasserversorgungssicherheit und des

Wohlstands und verankert damit die Vision einer Gemeinschaft mit einer

gemeinsamen Zukunft für die Menschheit in der internationalen Zusammenarbeit im

Bereich der Wasserwirtschaft, so der Bericht.

Die reißenden Flüsse sind zu Handelswegen, Katalysatoren für die technologische

Entwicklung und Inspiration und Anreiz für den Glauben geworden, sagt Qu Xing,

stellvertretender Generaldirektor der UNESCO.

Angesichts der weltweit zunehmenden Häufigkeit von Dürren und Überschwemmungen

äußerte Qu die Hoffnung, dass die Konferenz den Teilnehmenden helfen werde, neue

Ideen zu entwickeln, neue Partnerschaften einzugehen, gemeinsam Lehren aus der

Geschichte zu ziehen und Impulse für die Zukunft zu geben.

Unter Bezugnahme auf das in seinem Land sehr beliebte Lied?Bengawan Solo"

stellte der indonesische Botschafter in China, Djauhari Oratmangun, fest, dass

Flüsse mehr als nur geografische Erscheinungen sind - sie sind Kanäle für Handel

und Ideen.

Die globale Wassersicherheit sei nicht nur ein Umweltproblem, sondern ein

Grundpfeiler für nachhaltige Entwicklung, Gesundheit und Frieden. Er äußerte die

Hoffnung, dass das Forum konkrete Verpflichtungen und dauerhafte Partnerschaften

hervorbringen werde, um sicherzustellen, dass die großen Flüsse der Welt auch

für künftige Generationen sauber, lebensspendend und reich an Geschichten

bleiben.

Das von der UNESCO und The Wuhan Municipal Government (der Stadtverwaltung von

Wuhan) gemeinsam veranstaltete Forum nutzt Wasser als Brücke für Diskussionen

über Flussgebiete und fördert den kulturellen und zivilisatorischen Austausch

zwischen dem Jangtse und anderen großen Flussgebieten weltweit, um die

gemeinsame Entwicklung von Städten in Flussgebieten voranzutreiben.

Auf der Tagesordnung des Forums stehen außerdem zwei parallele Foren, die sich

jeweils mit der nachhaltigen Entwicklung großer Flusskulturen im Zeitalter der

digitalen Intelligenz und dem kulturellen Ausdruck von Flusskulturen in der

Entwicklung nationaler Kulturparks befassen. Außerdem fand ein hochrangig

besetzter Runder Tisch zum Thema ökologischer Schutz der großen Flusskulturen

statt.

Bei der Abschlusszeremonie einigten sich die Teilnehmer auf den Wuhan-Konsens

des Great Rivers Forum, der die Zusammenarbeit bei der Nutzung von Möglichkeiten

zum Dialog zwischen den Kulturen zum Aufbau hochrangiger Austauschplattformen,

die Anpassung an die Entwicklungstendenzen der Kulturen zur Bündelung globaler

Weisheit und die Bewältigung von Entwicklungsherausforderungen zum Aufbau

nachhaltiger Systeme umreißt.

Alle Parteien werden das Forum 2025 nutzen, um die mehrstufige,

bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu vertiefen und zum globalen Wohlstand der

Kultur und zu einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die

Menschheit beizutragen, so der Konsens.

Quelle: The Wuhan Municipal Government

Ansprechpartner: Mr. Wei, Tel: 86-10-63074558Â°