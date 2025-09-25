American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express büßt am Dienstagabend ein
Die Aktie von American Express gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 328,60 USD abwärts.
Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,0 Prozent auf 328,60 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 328,22 USD. Mit einem Wert von 341,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 154.031 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 349,10 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,24 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 48,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,40 USD belaufen.
Am 18.07.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 16.10.2026 wird American Express schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 15,33 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
