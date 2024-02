ams Aktie News: SPI Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von ams

Aktienentwicklung

Die Aktie von ams gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ams-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 39,5 Prozent auf 1,33 CHF ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 39,5 Prozent auf 1,33 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die ams-Aktie bis auf 1,21 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,47 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 41.545.124 ams-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 4,34 CHF. Gewinne von 225,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 29.02.2024 Kursverluste bis auf 1,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,52 Prozent könnte die ams-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten ams-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die ams-Aktie im Durchschnitt mit 3,19 CHF.

ams gewährte am 07.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ams -0,11 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.177,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.177,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können ams-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,067 EUR je ams-Aktie belaufen.

