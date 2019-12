Rheinmetall-Aktien testen nach Empfehlung ihre 200-Tage-Linie

Im frühen XETRA-Handel kletterten die Papiere des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall an der MDAX -Spitze um rund 4 Prozent bis auf 103,45 Euro. Derzeit stehen sie noch 1,64 Prozent im Plus bei 101,05 Euro. Analyst Chris Hallam ist vor allem für den Defence-Bereich sehr optimistisch und traut ihm zu, die Schwierigkeiten im Autogeschäft deutlich zu überlagern. Auf Konzernebene traut der Experte den Düsseldorfern bis 2025 so eine operative Ergebnissteigerung von im Schnitt 8 Prozent zu - mit einer schrittweisen Margenverbesserung.

Hallams Kursziel liegt bei 128 Euro und damit deutlich über dem bisherigen Rekordstand von 119,35 Euro aus dem April 2018.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images, Fotostudio M42/KSPG AG