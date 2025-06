ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Gerresheimer auf 68 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 86 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller nach dessen erneuter Prognosesenkung nach unten revidiert, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/men

