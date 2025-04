ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 122,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 122,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management des Spezialverpackungsherstellers sei zuversichtlich, was eine notwendige Geschäftsbelebung im zweiten Quartal und dem zweiten Halbjahr angehe, schrieb Analyst David Adlington in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach den Geschäftszahlen./ag/gl

