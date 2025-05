ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Overweight' - Ziel 320 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Getrieben vom Anlageergebnis hätten die Resultate des Rückversicherers die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die schwächere Schaden-Kosten-Quote sei vom Investmentergebnis wettgemacht worden. Im Gesamtbild sei das Ergebnis "zwar nicht besonders schön", doch wegen der starken Bilanz und üblicherweise konservativ angesetzter Ziele habe er weiterhin Vertrauen in das Unternehmen./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:38 / BST

