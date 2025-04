ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 375 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU (MTU Aero Engines) nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe mit sehr starken Resultaten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Senkung des Umsatzziels wegen neuer Wechselkursannahmen falle bescheiden aus. Ähnlich wie Konkurrent Safran dürfte MTU zudem in der Lage sein, einen Großteil der direkten Auswirkungen der US-Zölle zu kompensieren. Deren indirekte Auswirkungen für die gesamte zivile Luftfahrtbranche seien aber ungewiss./gl/bek

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 21:58 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------