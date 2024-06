Börse Frankfurt: So steht der DAX am Montagmittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der DAX aktuell

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone

Investment-Tipp QIAGEN-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter

EQS-News: Evotec announces progress in neuroscience collaboration with Bristol Myers Squibb

Heute im Fokus

Daimler Truck fährt in die A-Liga: S&P hebt Rating an. Prosus schockt mit Gewinnwarnung. Verbraucherpreise in China im Mai weiter gestiegen. General Motors steckt 850 Millionen Dollar in Robotaxi-Firma Cruise. Netflix: Streitobjekt 'Rentierbaby' klettert in Top Ten. QIAGEN erweitert Angebot für Mikrobiomforschung. EVOTEC erhält Forschungszahlung von 20 Millionen Dollar.