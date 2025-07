QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Freitagnachmittag ab

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 41,50 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 41,50 EUR ab. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,46 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,59 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.682 Stück gehandelt.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,11 Prozent. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 17,51 Prozent wieder erreichen.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,083 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 07.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,37 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 483,46 Mio. USD – ein Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 458,80 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von QIAGEN.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

