QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Mit einem Kurs von 41,55 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 41,55 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,61 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 41,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.286 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von 13,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,60 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,083 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,00 EUR aus.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 483,46 Mio. USD – ein Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 458,80 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. QIAGEN dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,34 USD fest.

