Readly-Aktie springt an: Bonnier kommt Readly-Übernahme näher

An der Stockholmer Börse schießen die Readly -Papiere zeitweise um 55,4 Prozent auf 11,71 Kronen nach oben. Im frühen Handel waren sie mit 11,90 Kronen auf den höchsten Stand seit Februar gestiegen. Allerdings waren die Titel seit ihrem Rekordhoch im Januar 2021 bei knapp 86 Kronen um bis zu 93 Prozent eingebrochen.

Readly International erhielt ein Barkauf-Angebot in Höhe von 12 Kronen je Aktie oder insgesamt rund 455 Millionen Kronen (rund 42 Mio Euro) von Tidnings AB Marieberg, einer Tochtergesellschaft der schwedischen Bonnier News Group. Die Führung des Unternehmens empfahl den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen. Die Übernahme stehe allerdings unter dem Vorbehalt, dass über 90 Prozent der Readly-Anteilseigner die Offerte auch akzeptieren, hieß es.

Übernahmeangebot für Online-Zeitschriftenkiosk Readly

Das schwedische Medienunternehmen Bonnier News will den digitalen Zeitschriftendienst Readly International kaufen. Bonnier gab dafür ein Übernahmeangebot in Höhe von zwölf schwedischen Kronen (rund 1,10 Euro) pro Aktie ab, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. Das Angebot hat damit einen geschätzten Gesamtwert von 455 Millionen Kronen (knapp 42 Millionen Euro). Es ist unter anderem daran gebunden, dass Bonnier mehr als 90 Prozent der Aktien erhält. Der zuständige Readly-Ausschuss empfahl allen Aktieninhabern, das Angebot anzunehmen.

Readly ist ein digitaler Dienst, der Zugang zu Tausenden Magazinen und Zeitschriften liefert. Gegründet wurde das Unternehmen 2012 im südschwedischen Växjö. 2015 wurde auch ein Readly-Büro in Berlin eröffnet.

FRANKFURT / STOCKHOLM (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Readly International AB Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Readly International AB Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Readly International AB Registered Shs

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com