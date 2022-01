Unilever an Glaxos Consumer-Healthcare-Geschäft interessiert

Aktien in diesem Artikel

Die Unilever plc ist nach eigenen Angaben mit einem Angebot an die Eigentümer von GSK Consumer Healthcare herangetreten - ein Unternehmen, das nach Einschätzung von Unilever "ein führendes Anbieter im attraktiven Bereich der Verbrauchergesundheit" sei und "strategisch sehr gut zu uns passen würde".

Mehrheitseigner Glaxo - dem britischen Pharmariesen gehören 68 Prozent an dem Joint Venture und seinem US-Partner 32 Prozent - hatte Pläne für die Ausgliederung von GSK Consumer Healthcare als eigenständiges Unternehmen vorgestellt, sich gleichzeitig aber auch für einen möglichen Verkauf offen gezeigt.

Glaxo teilte in einer Stellungnahme mit, dass Unilever Ende vergangenen Jahres drei Angebote unterbreitet hat, die Glaxo jedoch alle mit der Begründung abgelehnt habe, dass das Geschäft und seine Zukunftsaussichten darin unterbewertet seien. Das letzte Angebot vom 20. Dezember bewertet GSK Consumer Healthcare laut Glaxo mit 50 Milliarden britische Pfund, und setzt sich aus 41,7 Milliarden Pfund in bar und 8,3 Milliarden Pfund in Aktien zusammen.

DJG/DJN/brb

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images, BEN STANSALL/AFP/Getty Images