Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Verluste

NYSE-Handel im Fokus

Heute herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Am Dienstag fiel der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0,20 Prozent auf 5.597,12 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 45,544 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,091 Prozent auf 5.603,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5.608,25 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5.585,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5.620,51 Einheiten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 5.505,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.308,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4.369,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 18,01 Prozent nach oben. Bei 5.669,67 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Zählern markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Palo Alto Networks (+ 7,18 Prozent auf 368,01 USD), Lumen Technologies (+ 6,77 Prozent auf 6,15 USD), First Republic Bank (+ 6,67 Prozent auf 0,02 USD), SVB Financial Group (+ 6,67 Prozent auf 0,02 USD) und Darden Restaurants (+ 3,65 Prozent auf 155,15 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil DexCom (-6,23 Prozent auf 72,85 USD), Phillips 66 (-4,99 Prozent auf 132,39 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,82 Prozent auf 24,31 USD), Valero Energy (-4,70 Prozent auf 141,26 USD) und Boeing (-4,20 Prozent auf 172,10 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43.220.443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,102 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 600,00 Prozent gelockt.

